Sofranızda sağlıklı ve düşük kalorili besinlere yer açmak isteyenlerdenseniz ıspanak köftesi tarifine bir şans tanımalısınız. Peki ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte ıspanak köftesi tarifi ve malzemeleri...

ISPANAK KÖFTESİ MALZEMELER

1 kg ıspanak

1 su bardağı kıyma

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 adet orta boy doğranmış soğan

1 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber

ISPANAK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Ispanakları az miktar suda 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Elinizle iyice sıkarak kalan suyu akıtın ve ince ince kıyın. Bir kapta ıspanak, kıyma, 1 adet yumurta, soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Arada kıvam alması için azar azar un serpin. Köfte kıvamına geldiğinde elinizle şekil verin. Köfteleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa batırıp önlü arkalı ızgarada pişirin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ