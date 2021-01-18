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Ispanak yemeği tarifi! Ispanak yemeği nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen sebzelerden biri de ıspanak. Hemoroitten kemik ve diş sağlığına, kolestrolden soğuk algınlığına kadar pek çok şeye iyi gelen ıspanağa özelikle soğuk kış günlerinde soframızda yer açmamız sağlığımız açısından oldukça önemli. İyi bir ıspanak yemeği için dikkat etmemiz gereken başlıca konu şüphesiz ıspanağın temizlenmesi olacak. İşte tadı damağınızda kalacak bir Ispanak yemeği tarifi! Ispanak yemeği nasıl yapılır?

Ispanak yemeği tarifi! Ispanak yemeği nasıl yapılır?

Ispanak Yemeği Nasıl Yapılır?

Ispanak içerdiği vitamin ve mineral değerleri açısından yüksek olan bir sebze olması nedeniyle sık olarak tüketilmesi gereken bir sebzedir. Ispanak farklı şekilde yemeklerde kullanılır. Özellikle kış mevsiminde ıspanak yemeği çok fazla lezzet içerdiğinden daha çok tercih edilir.

Ispanak Yemeği Tarifi Malzemeleri:

  • Yarım kilo ıspanak
  • 100 gram kıyma
  • 1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 çay bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz ve karabiber
  • 1 Çay bardağı su

Ispanak Yemeği Tarifi Hazırlanması:

  • Ispanaklar ayıklanır, yıkanır ve doğranarak hazır hale getirilir. (Elle parçalanarak yapılırsa vitamin değeri gitmemesi açısından uygundur)

  • Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı konularak üzerine doğranmış soğanlar eklenir.
  • Soğanlar sotelendikten sonra kıyma eklenerek kıyma iyice kavrulur ve salça ilave edilip karıştırılarak kavurmaya devam edilir.
  • Sonra ıspanaklar ilave edilerek biraz karıştırılır.
  • Ispanakların sönmesi sağlanır.
  • Üzerine; pirinç, sıcak su, tuz ve karabiber eklenerek pişmesi için bırakılır.
  • Pişen ıspanak yemeği servise hazırdır.
  • Afiyet olsun

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