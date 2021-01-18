Ispanak Yemeği Nasıl Yapılır?
Ispanak içerdiği vitamin ve mineral değerleri açısından yüksek olan bir sebze olması nedeniyle sık olarak tüketilmesi gereken bir sebzedir. Ispanak farklı şekilde yemeklerde kullanılır. Özellikle kış mevsiminde ıspanak yemeği çok fazla lezzet içerdiğinden daha çok tercih edilir.
Ispanak Yemeği Tarifi Malzemeleri:
- Yarım kilo ıspanak
- 100 gram kıyma
- 1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 çay bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz ve karabiber
- 1 Çay bardağı su
Ispanak Yemeği Tarifi Hazırlanması:
- Ispanaklar ayıklanır, yıkanır ve doğranarak hazır hale getirilir. (Elle parçalanarak yapılırsa vitamin değeri gitmemesi açısından uygundur)
- Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı konularak üzerine doğranmış soğanlar eklenir.
- Soğanlar sotelendikten sonra kıyma eklenerek kıyma iyice kavrulur ve salça ilave edilip karıştırılarak kavurmaya devam edilir.
- Sonra ıspanaklar ilave edilerek biraz karıştırılır.
- Ispanakların sönmesi sağlanır.
- Üzerine; pirinç, sıcak su, tuz ve karabiber eklenerek pişmesi için bırakılır.
- Pişen ıspanak yemeği servise hazırdır.
- Afiyet olsun
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