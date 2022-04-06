İspanya'da Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar iddiaları 0:00 / 0:00

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Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel taciz iddiaları, İspanya'da farklı kurumlarca araştırılmaya devam etse de şu ana kadar beklenenin çok altında bir ilerleme kaydettiği görüldü.

İspanya'da Katolik Kilisesi'nin en üst temsilcisi Piskoposluk Konferansı kurumunun söz konusu iddiaları araştırması için bağımsız bir kurum olarak görevlendirdiği avukatlık bürosunca oluşturulan komisyon, 6 haftasını dolduran çalışmalarında sadece 30 kadar yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı.

"YETERLİ BİLGİLERE SAHİP DEĞİLİZ"

Kilise'nin talebiyle oluşturulan ve 6'sı yabancı (ABD, Portekiz, Almanya, Arjantin, İtalya, İngiltere) 28 kadar avukat ve uzmanın yer aldığı komisyonun başkanı olan İspanyol avukat Javier Cremades, düzenlediği basın toplantısında, "Çok hassas olan bu konuda halen yeterli bilgilere sahip değiliz." dedi.

Şimdiye kadar yüzde 30'u eski olmak üzere 45-50 arasında suç duyurusu aldıklarını aktaran Cremades, normal şartlarda 11 ay sonra çalışmalarını tamamlamış olmaları gerektiğini söyledi.

"Yeterli bilgi ve kanıt elde etmesi çok zor bir konu olsa da gerçeğin ortaya çıkarılması için sonuna kadar gideceğiz." diyen Cremades, "cinsel istismar iddialarıyla ilgili Katolik Kilisesi'nden ellerindeki bilgileri talep ettiklerini, bu zamana kadar hiçbir belgeye ulaşamasa da bunların kendilerine verileceğine güvendiğini" ifade etti.

Cremades, bu soruşturmadaki ilk hedefin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu, Katolik Kilisesi, mağdur ve İspanyol mahkemelerini ilgilendirecek bir sonraki aşamanın "mağdurların acılarının sarılması, tazminat ve hukuksal anlaşmalar" olacağını kaydetti.

Cinsel istismarları araştırması için İspanyol meclisince görevlendirilen ombudsmanın çalışmalarının da temel olacağını vurgulayan Cremades, karşılaştıkları en büyük sorunun ise "cinsel istismara uğrayan mağdur kişilere ulaşıp, onları konuşturmak olduğunu" aktardı.

Katolik Kilisesi'nin dışarıda kalmayı tercih ettiği söz konusu komisyon ile eski Madrid Belediye Başkanı ve eski bir savcı olan Manuela Carmena'nın iş birliğinde bulunacağı açıklandı.

İSPANYA'DA TOPLAM 1237 MAĞDUR OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

İspanyol gazetesi El Pais, 2021 yılı sonunda yayımladığı kapsamlı bir araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki raporu Vatikan ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.

Siyasi partileri harekete geçiren bu rapor sonrası bazı özerk yönetimler, cinsel istismara karışanları ve mağdurları bulmak için yerel düzeyde komisyonlar kurmuştu.

Konunun şeffaf ve güvenilir şekilde 1940'lı yıllardan bugüne araştırılması halinde Fransa'dakine benzer bir durumla İspanya'da da mağdur sayısının 300 binleri bulacağı söylense de şimdiye kadar açıklanan veriler yürütülen soruşturmaların çok yavaş ilerlediğini gösteriyor.