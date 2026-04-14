Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya'dan Donald Trump'a eleştiri

        İspanya'dan Donald Trump'a eleştiri

        İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 21:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zamana kadar dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

        Diaz, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup yabancı basın mensubuna özel açıklama yaptı.

        Trump'ın yaptıklarını insan hakları için bir felaket olarak nitelendiren Diaz, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.

        Trump'ın Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımlayan Diaz, "Papa, barışı savunan bir ülke lideri, Vatikan Devlet Başkanı ve inananlar için dini bir lider. Trump, inançlı olsun ya da olmasın bu önemli değil. Papa için söyledikleri saygısızlık." ifadelerini kullandı.

        İspanya Başbakan Yardımcısı, Papa 14. Leo'ya büyük saygı duyduğunu anlatarak, "Ben devlet başkanları olarak Trump'a da Papa'ya da saygı duyuyorum. Ama Trump'ın Papa hakkında şaka gibi söylediklerini ben başka bir ülke lideri için söyleseydim kim bilir neler olurdu?" diye konuştu.

        Diğer yandan İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı bu ülkeye girişi yasaklanan İspanyol bakanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Diaz, "Benim için İsrail'in bana yasak koymasından daha önemlisi Avrupa Komisyonunun halen buna karşılık vermemesi. Avrupa Komisyonu, AB üyesi olan bir ülkenin bakanını, bizi savunmak için hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

        AB'nin aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de cevap vermediğini vurgulayan Diaz, "Trump, Noel öncesi AB'ye ne yapacağını açıkça söyledi ancak Avrupa Komisyonu halen buna karşılık vermedi, yapılması gerekeni yapmadı." eleştirisini getirdi.

        Diaz, İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunan Trump'a karşı İspanya hükümetinin hazırlıklı olduğunu, tüm önlemleri aldığını belirterek, "İspanya, demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukukun korunmasında dünyada liderlik yapıyor." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
