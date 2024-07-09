İspanya-Fransa maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geliyor.

STAT: Münih Futbol Arena

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

İspanya: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşıyor.

Müsabakayı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple 14 Temmuz Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

İki takım arasında son dönemde yapılan maçlarda ise İspanya'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. İspanya, son 16 yıldaki 8 müsabakada 5 maçta galip geldi. İki maçı Fransa kazanırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette geride kalan 36 müsabakanın 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı. Yedi mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi.

İspanya ile Fransa, A milli takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya geliyor.

Fransa Milli Takımı ise sadece 1 gol yedikleri turnuvadaki 5 maçın 4'ünde kalesini gol kapatmayı başardı. Fransızların yedikleri tek gol, Polonya karşısında penaltıdan oldu.

Şampiyonada 5'te 5 yapan İspanya Milli Takımı, toplam 102 şutla en fazla gol arayan takım konumunda. Bu şutların 11'ini gole çeviren İspanyollar, Almanya ile turnuvanın en golcü takımı unvanını elinde bulunduruyor.

İSPANYA, 2021 ULUSLAR LİGİ'NİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

İki takım son olarak 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında karşılaştı.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi final maçını Fransa geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı. İspanya Milli Takımı, mücadelede rakibini geçerek hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hem de 2021'deki finalin rövanşını almayı hedefliyor.

İSPANYA 6. KEZ YARI FİNALDE

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.