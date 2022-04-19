Barcelona’nın tecrübeli stoperi Gerard Pique ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasındaki konuşmalar, İspanyol El Confidencial gazetesi tarafından yayımlanırken ülke futbolunu sarstı. Pique’nin sahibi ve CEO’su olduğu Kosmos şirketi, İspanya Süper Kupası’nın Suudi Arabistan’da düzenlenmesi için federasyon başkanı Rubiales ile iletişime geçti. Bu noktada ortaya çıkan sorun ise Pique’nin şirketinin her yıl için Suudi yetkililerinden 6 milyon Euro komisyon alması. Federasyon başkanı Rubiales ise federasyon ve kulüpler çok daha az kazanmasına karşın bu anlaşma için çok istekli olması ve aracılık yapması…

Konuşmaların ortaya çıkmasının ardından Gerard Pique, twitch canlı yayınıyla konuya jet yanıt verdi ve özür dilemeyeceğini söyledi. Pique’nin Rubiales ile arasındaki konuşmada, “Rubi, bu tamamen para meselesi. Real Madrid 8 istiyorsa 8 ver. O zaman Barça’ya da 8 verirsin. 3. kulüp 2, 4. kulüp 1 milyon Euro olur. Hepsi 19 eder. Federasyonun da 6 alır. Suudi Arabistan’a gideriz ve işimizi yaparız. Eğer Real Madrid’i ikna edemezsen bu iş olmaz” ifadelerini kullanıyor.

“MADRID TAM BİR O… ÇOCUĞU”

Rubiales ise birkaç gün sonra Pique’ye cevap veriyor. Federasyon başkanı, “Geri, Real Madrid ile konuştum. Henüz cevap vermediler ama bence hayır diyecekler. Bunlar tam bir o… çocuğu. Bize daha fazla kapasiteli stadyumlar lazım dedik. Ancak onlar şampiyon, kupa şampiyonu veya kupa finalisti. Bence bizim meşruiyetimiz var, haklı çıkarız” diyor.

“TEBRİK PIQUE! BENİ ARA”

Rubiales, 15 Eylül 2019’da Gerard Pique’ye tebrik telefonu açıyor. Rubiales, “Geri tebrikler. Golün ve performansın için tebrik etmiyor. Saat 12’de imzaları attık. Kupayı Suudi Arabistan’a götürüyoruz. İhtiyacın ne olursa olsun beni ara” ifadelerini kullanıyor.

RUBIALES, BAĞLANTIYI REDDETMİŞTİ

İspanya Süper Kupası, ilk kez Ocak 2020’de Suudi Arabistan’da düzenlendi. Real Madrid, finalde Atletico Madrid’i mağlup etti. Haftalar sonra Pique’nin şirketi Kosmos’un aracılık yaptığı ve bu anlaşmadan para kazandığı iddiaları ortaya atılınca federasyon başkanı Rubiales, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

PIQUE’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Barcelonalı Gerrard Pique’nin İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubieles’le görüşme kayıtlarının sızdırılmasının ardından sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açarak açıklama yaptı. Kişisel twitch hesabından canlı yayın yapan Pique, kendisine ait şirket üzerinden Süper Kupa organizasyonunu Suudi Arabistan’a taşırken para kazandığını itiraf etti ve gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“120 BİN KAZANIRKEN 40 MİLYON KAZANDILAR”

“Yaptığımız her şey yasal. Saklanacak bir şey yok. Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’a götürmek için İspanya Federasyonu ile görüştüm, bunu turnuvayı daha ilgi çekici hale getirmek için önerdik. Bu Federasyon için büyük fırsattı. Formatı değiştirmeden önce 120 bin Euro kazanıyorlardı. Bu turnuvadan sonra 40 milyon Euro kazandılar”

“Aldığım komisyon içinde yaşadığımız dünyada normal görülebilir seviyede. Yüzde 10-15 arasında değişiyor. Bu oranlara ajansın belirlediği yönetim şekline uyarak uyguluyoruz.”

“REAL MADRID KUPA KAZANSIN DİYE…”

“El Confidencial gazetesi bir hafta önce beni arayarak ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Bunun ortaya çıkacağını söylediler, ben de onlara bunu umursamadığımı söyledim. Bu ses kayıtlarının kim tarafından çıkarıldığını tahmin etmek için çok akıllı olmaya gerek yok! İspanya Federasyon Başkanı zaten Real Madridli Format değişikliğini 2020’de yaptık. Eğer format değişmese Real Madrid bu rekabette kazanamayacaktı. Real Madrid ligi veya Kral Kupası’nı kazanamadığı için sistem değişikliği oldu ve Süper Kupa’yı 2 kez kazandı.”

“ÖZÜR DİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“Kosmos isimli şirketimizden gurur duyuyorum. UEFA’da, İspanya’da, La Liga’da ortaklıklarımız var ve devam ediyor. Yakında emekli olmayı da düşünmüyorum. En kısa sürede sahaya dönüp önümüzdeki Real Sociedad maçında oynamak istiyorum. Bu olaylar birkaç yıl daha oynamak için bana motivasyon veriyor. Aktif olarak oynayan bir futbolcunun böyle bir işi yapmasının doğru olmadığını biliyorum ama bunun için özür dilemeyi de düşünmüyorum. Bu konuda herkesin başka fikri olabilir, benimkiler böyle. Kosmos’a sadece para kazanmak için iş yapmadım. Bildiğiniz gibi çok iyi bir hayatım oldu, tüm hayatımı kanepeye uzanıp bir şey yapmadan geçirebilirim. Yaşadığımız toplumda üretip para kazanmak başarı sayılıyor, ben de bunu yapmayı seviyorum”