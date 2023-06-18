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İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon bu akşam belli oluyor. Hollanda'yı safdışı bırakan Hırvatistan ile İtalya'yı eleyen İspanya, finalde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, futbolseverlerin gün itibariyle heyecanla beklediği İspanya Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi final maçı hakkında bilgiler...

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  • İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İspanya Hırvatistan maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan İspanya Hırvatistan mücadelesi saat 21:45'de başlayacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği karşılaşmaya dair bilgiler...
  • İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İSPANYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Tek maç üzerinden ve Hollanda'nın Rotterdam kentinde Feyenoord'a ev sahipliği yapan Feijenoord Stadion'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi İspanya Hırvatistan final maçı S-Sport ve S-Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
  • İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TAKIMLAR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

    UEFA Uluslar Ligi A kategorisinde yer alan iki ekipten İspanya, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 11 puanla grubundan lider çıkarken rakibi Hırvatistan; 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.
  • İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İspanya: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata
  • İspanya Hırvatistan Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Hırvatistan: Bijlow; Juranovic, Dumfries, Van Dijk, Botman, Ake; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Simons, Gakpo, Bergwijn

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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