TAKIMLAR YARI FİNALE NASIL GELDİ?



UEFA Uluslar Ligi A kategorisinde yer alan iki ekipten İspanya, 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 11 puanla grubundan lider çıkarken rakibi Hırvatistan; 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.