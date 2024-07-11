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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya - İngiltere finalini François Letexier yönetecek - Futbol Haberleri

        İspanya - İngiltere finalini François Letexier yönetecek

        İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:33
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        EURO 2024 finaline Fransız hakem!
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        EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu.

        UEFA Hakem Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

        François Letexier, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında İspanya - Gürcistan, Danimarka - Sırbistan ve Hırvatistan - Arnavutluk müsabakalarında görev aldı.

        Geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olan 35 yaşındaki Fransız, ayrıca Yunanistan'ın Pire kentinde Manchester City ile Sevilla'nın karşı karşıya geldiği 2023 UEFA Süper Kupası'nı da yönetti.

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