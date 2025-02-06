İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayan yarı finale yükselecek. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmadığı taktirde seri penaltı atışlara geçilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Barcelona, lig maçında Valencia'yı 7-1'lik ezici skorla mağlüp etmişti. Peki, Kral Kupası çeyrek finaline sahne olan Valencia- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia- Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?