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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 26. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 26. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid, Barcelona, Sevilla ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İspanya La Liga'nın 26. haftasının kapanış maçında Villarreal ve Espanyol karşı karşıya geldi.

        26. haftada ev sahibi Villarreal ile rakibi Espanyol berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Barcelona, sahasında R. Sociedad'ı ağırladığı maçı 4-0 kazanarak 57 puana yükseldi, R. Sociedad ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Atl. Madrid, kendi sahasındaki mücadelesinde Ath. Bilbao'nu mağlup ederek 1-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 56'ya yükseltti.

        Real Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Betis'e karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Real Madrid için zor geçen bu maçın ardından Real Madrid 54 puanda kaldı.

        Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Sevilla, R. Vallecano ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Sevilla 33 puana ulaşırken R. Vallecano ise 36 puana yükseldi.

        Valladolid evinde ağırladığı Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Valladolid 16 puana ulaşırken, Las Palmas ise 24 puana yükseldi

        Girona ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 2-2 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Leganes evinde konuk ettiği Getafe'yi 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Alaves'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Osasuna ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 3-3 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 26. Haftanın Sonuçları
        28.02.2025 23:00
        Real Valladolid
        1
        Las Palmas
        1
        İY(0-1)
        01.03.2025 16:00
        Girona
        2
        Celta Vigo
        2
        İY(1-1)
        01.03.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        1
        Sevilla
        1
        İY(0-0)
        01.03.2025 20:30
        Real Betis
        2
        Real Madrid
        1
        İY(1-1)
        01.03.2025 23:00
        Atletico Madrid
        1
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        02.03.2025 16:00
        Leganes
        1
        Getafe
        0
        İY(0-0)
        02.03.2025 18:15
        Barcelona
        4
        Real Sociedad
        0
        İY(2-0)
        02.03.2025 20:30
        Mallorca
        1
        Deportivo Alaves
        1
        İY(1-0)
        02.03.2025 23:00
        Osasuna
        3
        Valencia
        3
        İY(3-2)
        03.03.2025 23:00
        Villarreal
        0
        Espanyol
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		26 18 3 5 57 46
        2
        Atletico Madrid
        		26 16 8 2 56 27
        3
        Real Madrid
        		26 16 6 4 54 30
        4
        Athletic Bilbao
        		26 13 9 4 48 21
        5
        Villarreal
        		25 12 8 5 44 13
        6
        Real Betis
        		26 10 8 8 38 1
        7
        Rayo Vallecano
        		26 9 9 8 36 1
        8
        Mallorca
        		26 10 6 10 36 -7
        9
        Real Sociedad
        		26 10 4 12 34 -4
        10
        Celta Vigo
        		26 9 6 11 33 -2
        11
        Osasuna
        		26 7 12 7 33 -5
        12
        Sevilla
        		26 8 9 9 33 -5
        13
        Girona
        		26 9 5 12 32 -5
        14
        Getafe
        		26 7 9 10 30 0
        15
        Espanyol
        		25 7 6 12 27 -12
        16
        Leganes
        		26 6 9 11 27 -15
        17
        Las Palmas
        		26 6 6 14 24 -14
        18
        Valencia
        		26 5 9 12 24 -16
        19
        Deportivo Alaves
        		26 5 8 13 23 -11
        20
        Real Valladolid
        		26 4 4 18 16 -43

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 27. Hafta Maçları
        08.03.2025 16:00
        Celta Vigo
        Leganes
        08.03.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        Villarreal
        08.03.2025 20:30
        Valencia
        Real Valladolid
        08.03.2025 23:00
        Barcelona
        Osasuna
        09.03.2025 16:00
        Getafe
        Atletico Madrid
        09.03.2025 18:15
        Real Madrid
        Rayo Vallecano
        09.03.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        Mallorca
        09.03.2025 20:30
        Real Betis
        Las Palmas
        09.03.2025 23:00
        Real Sociedad
        Sevilla
        10.03.2025 23:00
        Espanyol
        Girona
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