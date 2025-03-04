İspanya La Liga'da 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 26. haftasının kapanış maçında Villarreal ve Espanyol karşı karşıya geldi.

26. haftada ev sahibi Villarreal ile rakibi Espanyol berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Barcelona, sahasında R. Sociedad'ı ağırladığı maçı 4-0 kazanarak 57 puana yükseldi, R. Sociedad ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Atl. Madrid, kendi sahasındaki mücadelesinde Ath. Bilbao'nu mağlup ederek 1-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 56'ya yükseltti.

Real Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Betis'e karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Real Madrid için zor geçen bu maçın ardından Real Madrid 54 puanda kaldı.

Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Sevilla, R. Vallecano ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Sevilla 33 puana ulaşırken R. Vallecano ise 36 puana yükseldi.

Valladolid evinde ağırladığı Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Valladolid 16 puana ulaşırken, Las Palmas ise 24 puana yükseldi

Girona ile Celta Vigo'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 2-2 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Leganes evinde konuk ettiği Getafe'yi 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Zorlu mücadelede ev sahibi Mallorca, rakibi Alaves'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Osasuna ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 3-3 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.