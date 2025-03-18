İspanya La Liga'da 28. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 28. haftasının son maçı, Atl. Madrid ve Barcelona arasında oynandı.

Atl. Madrid, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Barcelona'a karşı etkili bir oyun kuramayarak 4-2 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Atl. Madrid 56 puanda kaldı.

Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Ath. Bilbao'a karşı üstünlük kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 36 puanda kalırken, Ath. Bilbao puanını 52'ye yükseltti.

Bu hafta Atl. Madrid'in misafiri olan Barcelona, sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 60 puanla tamamladı; Atl. Madrid ise puanını 56 yaptı.

Real Madrid, Villarreal'ı 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Real Madrid bu mücadeleden sonra toplam puanını 60 yaparken Villarreal ise 44 puanda kaldı.

Las Palmas evinde ağırladığı Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Las Palmas 25 puana ulaşırken, Alaves ise 27 puana yükseldi

Lig'in 28. haftasında Celta Vigo deplasmanda Valladolid'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Celta Vigo oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Espanyol'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mallorca puanını 40'a yükseltti.

Ligin 28. haftasında oynanan mücadelede Girona ile Valencia karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 34 puana, konuk ekip ise 28 puana sahip oldu

R. Betis, bu hafta Leganes'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip R. Betis oldu.

Zorlu mücadelede ev sahibi R. Vallecano, rakibi R. Sociedad'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Getafe, bu hafta Osasuna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Getafe oldu.