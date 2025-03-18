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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 28. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 28. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 28. hafta geride kaldı. Real Madrid ve Barcelona haftayı galibiyetle noktaladı. Atl. Madrid ve Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İspanya La Liga'da 28. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 28. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İspanya La Liga'nın 28. haftasının son maçı, Atl. Madrid ve Barcelona arasında oynandı.

        Atl. Madrid, kendi sahasındaki zorlu karşılaşmada rakibi Barcelona'a karşı etkili bir oyun kuramayarak 4-2 mağlup oldu ve 3 puanı kaybeden takım oldu. Bu maç sonrasında Atl. Madrid 56 puanda kaldı.

        Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Ath. Bilbao'a karşı üstünlük kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 36 puanda kalırken, Ath. Bilbao puanını 52'ye yükseltti.

        Bu hafta Atl. Madrid'in misafiri olan Barcelona, sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 60 puanla tamamladı; Atl. Madrid ise puanını 56 yaptı.

        Real Madrid, Villarreal'ı 2-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Real Madrid bu mücadeleden sonra toplam puanını 60 yaparken Villarreal ise 44 puanda kaldı.

        Las Palmas evinde ağırladığı Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Las Palmas 25 puana ulaşırken, Alaves ise 27 puana yükseldi

        Lig'in 28. haftasında Celta Vigo deplasmanda Valladolid'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Celta Vigo oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Espanyol'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mallorca puanını 40'a yükseltti.

        Ligin 28. haftasında oynanan mücadelede Girona ile Valencia karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 34 puana, konuk ekip ise 28 puana sahip oldu

        R. Betis, bu hafta Leganes'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip R. Betis oldu.

        Zorlu mücadelede ev sahibi R. Vallecano, rakibi R. Sociedad'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Getafe, bu hafta Osasuna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Getafe oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 28. Haftanın Sonuçları
        14.03.2025 23:00
        Las Palmas
        2
        Deportivo Alaves
        2
        İY(0-1)
        15.03.2025 16:00
        Real Valladolid
        0
        Celta Vigo
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 18:15
        Mallorca
        2
        Espanyol
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 20:30
        Villarreal
        1
        Real Madrid
        2
        İY(1-2)
        15.03.2025 23:00
        Girona
        1
        Valencia
        1
        İY(0-0)
        16.03.2025 16:00
        Leganes
        2
        Real Betis
        3
        İY(2-0)
        16.03.2025 18:15
        Sevilla
        0
        Athletic Bilbao
        1
        İY(0-0)
        16.03.2025 20:30
        Rayo Vallecano
        2
        Real Sociedad
        2
        İY(0-1)
        16.03.2025 20:30
        Osasuna
        1
        Getafe
        2
        İY(1-0)
        16.03.2025 23:00
        Atletico Madrid
        2
        Barcelona
        4
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 28. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		27 19 3 5 60 48
        2
        Real Madrid
        		28 18 6 4 60 32
        3
        Atletico Madrid
        		28 16 8 4 56 24
        4
        Athletic Bilbao
        		28 14 10 4 52 22
        5
        Villarreal
        		27 12 8 7 44 11
        6
        Real Betis
        		28 12 8 8 44 3
        7
        Mallorca
        		28 11 7 10 40 -6
        8
        Celta Vigo
        		28 11 6 11 39 0
        9
        Rayo Vallecano
        		28 9 10 9 37 0
        10
        Getafe
        		28 9 9 10 36 2
        11
        Sevilla
        		28 9 9 10 36 -5
        12
        Real Sociedad
        		28 10 5 13 35 -5
        13
        Girona
        		28 9 7 12 34 -5
        14
        Osasuna
        		27 7 12 8 33 -6
        15
        Espanyol
        		27 7 7 13 28 -13
        16
        Valencia
        		28 6 10 12 28 -15
        17
        Deportivo Alaves
        		28 6 9 13 27 -10
        18
        Leganes
        		28 6 9 13 27 -17
        19
        Las Palmas
        		28 6 7 15 25 -15
        20
        Real Valladolid
        		28 4 4 20 16 -45

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 29. Hafta Maçları
        28.03.2025 23:00
        Athletic Bilbao
        Osasuna
        29.03.2025 16:00
        Real Sociedad
        Real Valladolid
        29.03.2025 18:15
        Espanyol
        Atletico Madrid
        29.03.2025 20:30
        Deportivo Alaves
        Rayo Vallecano
        29.03.2025 23:00
        Real Madrid
        Leganes
        30.03.2025 15:00
        Getafe
        Villarreal
        30.03.2025 17:15
        Barcelona
        Girona
        30.03.2025 19:30
        Valencia
        Mallorca
        30.03.2025 22:00
        Real Betis
        Sevilla
        31.03.2025 22:00
        Celta Vigo
        Las Palmas
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