Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 2. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 2. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 2. hafta heyecanı tamamlandı. Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Atl. Madrid ve Sevilla ise puan kaybına uğradı. İşte İspanya La Liga'da 2. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya La Liga'da 2. haftanın görünümü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sevilla ve Getafe takımları arasında oynanan mücadele, İspanya La Liga'nın 2. haftasının kapanışını yaptı.

        Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Getafe'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 0 puanda kalırken, Getafe puanını 6'ya yükseltti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Atl. Madrid, rakibi Elche ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Atl. Madrid toplamda 1 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Atl. Madrid mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 2'ye yükseltti.

        Real Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Oviedo'nu 3-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.

        Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.

        Alaves'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Betis, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Mallorca, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Celta Vigo ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Osasuna evinde konuk ettiği Valencia 'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Ligin 2. haftasında oynanan mücadelede R. Sociedad ile Espanyol karşı karşıya geldi. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 2 puana, konuk ekip ise 4 puana sahip oldu

        Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Girona'yı 5-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Ath. Bilbao evinde konuk ettiği R. Vallecano'nu 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 2. Haftanın Sonuçları
        22.08.2025 22:30
        Real Betis
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(1-0)
        23.08.2025 18:00
        Mallorca
        1
        Celta Vigo
        1
        İY(0-1)
        23.08.2025 20:30
        Atletico Madrid
        1
        Elche
        1
        İY(1-1)
        23.08.2025 22:30
        Levante
        2
        Barcelona
        3
        İY(2-0)
        24.08.2025 18:00
        Osasuna
        1
        Valencia
        0
        İY(1-0)
        24.08.2025 20:30
        Real Sociedad
        2
        Espanyol
        2
        İY(0-2)
        24.08.2025 20:30
        Villarreal
        5
        Girona
        0
        İY(4-0)
        24.08.2025 22:30
        Real Oviedo
        0
        Real Madrid
        3
        İY(0-1)
        25.08.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        1
        Rayo Vallecano
        0
        İY(0-0)
        25.08.2025 22:30
        Sevilla
        1
        Getafe
        2
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 2. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Villarreal
        		2 2 0 0 6 7
        2
        Barcelona
        		2 2 0 0 6 4
        3
        Real Madrid
        		2 2 0 0 6 4
        4
        Getafe
        		2 2 0 0 6 3
        5
        Athletic Bilbao
        		2 2 0 0 6 2
        6
        Espanyol
        		2 1 1 0 4 1
        7
        Real Betis
        		2 1 1 0 4 1
        8
        Rayo Vallecano
        		2 1 0 1 3 1
        9
        Deportivo Alaves
        		2 1 0 1 3 0
        10
        Osasuna
        		2 1 0 1 3 0
        11
        Real Sociedad
        		2 0 2 0 2 0
        12
        Elche
        		2 0 2 0 2 0
        13
        Atletico Madrid
        		2 0 1 1 1 -1
        14
        Valencia
        		2 0 1 1 1 -1
        15
        Celta Vigo
        		2 0 1 1 1 -2
        16
        Mallorca
        		2 0 1 1 1 -3
        17
        Levante
        		2 0 0 2 0 -2
        18
        Sevilla
        		2 0 0 2 0 -2
        19
        Real Oviedo
        		2 0 0 2 0 -5
        20
        Girona
        		2 0 0 2 0 -7

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 3. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi