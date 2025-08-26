İspanya La Liga'da 2. haftanın görünümü

İspanya La Liga'da 2. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 2. hafta heyecanı tamamlandı. Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Atl. Madrid ve Sevilla ise puan kaybına uğradı. İşte İspanya La Liga'da 2. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Sevilla ve Getafe takımları arasında oynanan mücadele, İspanya La Liga'nın 2. haftasının kapanışını yaptı.
Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Getafe'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 0 puanda kalırken, Getafe puanını 6'ya yükseltti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Atl. Madrid, rakibi Elche ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Atl. Madrid toplamda 1 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Atl. Madrid mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 2'ye yükseltti.
Real Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Oviedo'nu 3-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.
Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.
Alaves'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Betis, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Mallorca, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Celta Vigo ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
Osasuna evinde konuk ettiği Valencia 'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Ligin 2. haftasında oynanan mücadelede R. Sociedad ile Espanyol karşı karşıya geldi. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 2 puana, konuk ekip ise 4 puana sahip oldu
Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Girona'yı 5-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Ath. Bilbao evinde konuk ettiği R. Vallecano'nu 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.