İspanya La Liga'da 5. haftanın sonuçları

İspanya La Liga'nın 5. hafta kapanışı Barcelona-Getafe maçı ile oldu.

Getafe'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-0 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Getafe ise haftayı 9 puan ile noktaladı.

Espanyol'u konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla puanını 15'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Espanyol ise haftayı 10 puan ile noktaladı.

Atl. Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Mallorca ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Mallorca puanını 2'ye yükseltirken konuk ekip Atl. Madrid ise 6 puana ulaştı.

Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu Alaves'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 7 puana yükseldi, ev sahibi Alaves ise 7 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında R. Betis ile R. Sociedad karşılaştı. R. Betis rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Zorlu deplasmanda Levante ev sahibi rakibi Girona'yı 4-0 mağlup etti.