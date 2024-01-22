İspanya La Liga'da Girona, evinde Sevilla'yı farklı mağlup etti İspanya La Liga'da bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan Girona, Sevilla'yı evinde 5-1 gibi bir skorla mağlup etti

İspanya La Liga'nın 21. haftasında bu sezonun flaş takımı Girona, evinde Sevilla'yı 5-1 gibi bir skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Girona'nın gollerini 13,15 ve 19. dakikalarda Artem Dovbyk, 56'da Viktor Tsygankov ve 89. dakikada Christian Stuani attı. Sevilla'nın tek golünü ise 10. dakikada Isaac attı.

Girona takımının golcü futbolcusu Artem Dovbyk, dün Sevilla karşılaşmasında 3 gol atarak ligde kendisinin 14. golünü attı.

Aldığı farklı galibiyetle Girona puanını 52'ye yükseltirken, Sevilla ise 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Girona Celta Vigo'yla deplasmanda, Sevilla ise sahasında Osasuna'yla karşılaşacak.