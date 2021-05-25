Gaudi'nin La Sagrada Familia'sı 2026'dan sonra tamamlanacak! 0:00 / 0:00

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İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan modern mimarının başat yapılarından La Sagrada Familia'nın tamamlanması 2026'dan sonraya ertelendi. Tamamlanması ertelenen ve pandemi nedeniyle ziyaretçilere kapısını kapatan yapı 29 Mayıs'tan itibaren sadece hafta sonları olmak üzere açılacak.

La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.

1926 yılında tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden Gaudi, La Sagrada Familia'yı tamamlayamamıştı. Yapının tamamlanamamasında İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi süreçler de etkili oldu.

PANDEMİ İKONİK MİMARİ YAPININ TAMAMLANMASINA ENGEL OLDU

Tamamlanmadan UNESCO listesine giren yapı için yetkililer, 2026 tarihi vermişti. Pandemiyle birlikte uluslararası seyahatin sekteye uğraması ana finansman kaynağı gelirlerini hızla düşürdü. İnşaat işleri dokuz ay süreyle durdurulmuştu.

''KESİN BİR TARİH VERMEK DOĞRU DEĞİL''

29 Mayıs'ta sadece hafta sonları açılacak olan ikonik mimari yapının ne zaman tamamlayacağını ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Sagrada Familia'nın Genel Müdürü Xavier Martinez, 2026 bitirilmesi planlanan yarım kalmış yapının bitmeyeceğini söyledi.

Ertelenen tarih için bunun 2030, 2035, 2050 de olabileceğini, kesin bir tarih vermenin doğru olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

MALİ NEDENLER

Sagrada Familia yönetim kurulu mali kısıtlamaları tespit etti. 7 milyon dolarlık bütçeyle bu yıl kuleyi bitirmeye ve genel projesinin yüzde 75'ini tamamlamaya odaklandı.

2019 yılında yapı için 60 milyon avro harcanmıştı. 2020 başında yönetim kurulu tarafından yine benzer hedefler söylenmişti. Ziyaretçi sayısının pandemi nedeniyle bu sene en düşük seviyeyi gördüğü yapı için, turizmden gelen gelirler yapının onarılması için yalnızca yüzde 15'i karşılamaya yetti.