İspanya'da geçen sezon hem La Liga hem de Kral Kupası şampiyonu olan Barcelona, Kral Kupası'nda 5-0 yendiği Sevilla ile Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezonların aksine tek maç üzerinden oynanan Süper Kupa'da rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 ile yenen Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.

Fas'ta oynanan maçta Sevilla, Pablo Sarabia'nın 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın yanıtı 42. dakikada geldi. Gerard Pique, Barça'ya Sevilla karşısında 1-1'lik beraberliği getirdi.

İlk yarı 1-1 bitti.

Barcelona ikinci yarıda baskısını artırdı. Ousmande Dembele, 78'de attığı golle Barça'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona, İspanya Süper Kupa'yı 13. kez kazandı.



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