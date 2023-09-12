İspanya, Ukrayna'da Rus saldırısında ölen İspanyol STK görevlisi için UCM'ye başvurdu İspanya, bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışan Emma İgual'in 9 Eylül'de Ukrayna'da bir Rus saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesinin "savaş suçu" olarak soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa'nın Strasburg kentinde basına yaptığı açıklamada, İgual'in Ukrayna'daki ölümüyle ilgili Rusya'nın "savaş suçu" işlediği suçlamasıyla soruşturulması için UCM'ye başvuru yaptıklarını duyurdu.

Albares, söz konusu olayla ilgili İspanya hükümeti adına yapılan girişimlerle bağlantılı olarak, bu sabah hem UCM hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'ya gönderdikleri belgelerde her iki tarafın savcılarının İgual'in ölümünü bir savaş suçu olarak soruşturmasını istediklerini kaydetti.

Road to Relief adlı STK'ya çalışan 32 yaşındaki İspanyol kadın gönüllü Emma İgual'ın da içinde olduğu bir araç 9 Eylül'de Ukrayna kentlerinden Sloviansk'tan Bahmut'a giderken Rusya'nın saldırısına uğramış, devrilen araç ateş almış ve İgual hayatını kaybetmişti.

Araçtaki diğer STK üyeleri Alman doktor Ruben Mawick ile gönüllülerden İsveçli Johan Mathias Thyr ve Kanadalı Anthony Ihnat yaralanmıştı.