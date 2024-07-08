İspanya ve Fransa final için karşı karşıya gelecek!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk finalist yarın belli olacak. Turnuvanın iki güçlü takımı İspanya ile Fransa, TSİ 22.00'de Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak. Mücadeleyi kazanacak ekip, Hollanda - İngiltere eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

İSPANYA, EURO 2024'TEKİ TÜM MAÇLARINI KAZANDI

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la birlikte yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden namağlup lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. Avusturya, Hollanda ve Polonya ile birlikte mücadele ettiği D Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak ikinci olan Fransa ise son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.