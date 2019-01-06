Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'le yolların ayrılacağını açıklamış ve transfere ilişkin açıklamalar yapmıştı. İmparator taraftarın merakla beklediği santrfor transferinin yanında stoper takviyesini de 'olmazsa olmaz' olarak nitelendirmişti. Bu doğrultuda çalışmalar sürdüren Galatasaray'da Serdar Aziz'in yokluğunu dolduracak isim de belli oldu. İspanya basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar, kariyerini Sevilla'da sürdüren Simon Kjaer'i listenin başına aldı!

Haberde Serdar Aziz ile yolların ayrılacak olması hatırlatılırken, Garry Rodrigues'den elde edilecek gelirle Simon Kjaer için teklif yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın Sevilla'ya Fenerbahçe'ye ödenenden daha düşük bir rakam teklif edeceği vurgulanırken, 29 yaşındaki Danimarkalı stopere de yıllık 2 milyon Euro maaş verileceği öne sürüldü. Ayrıca sarı-kırmızılıların Kjaer'e 3,5 yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Diğer bir yandan Galatasaray'ın Simon Kjaer'in menajeriyle üç kez görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu ancak sarı-kırmızılıların Sevilla ile rakamda anlaşmasının kolay olmayacağı öne sürüldü. Haberde, Galatasaray'ın, Kjaer ile dördüncü kez görüşeceği ve daha sonra Sevilla'yı ikna etmeye çalışacağı bilgisi yer aldı.

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