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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!

        Isparta'da dünür dehşeti: 4 kişiyi öldürüp teslim oldu

        Isparta'da kan donduran bir katliam yaşandı. Şarkikaraağaç ilçesinde 70 yaşındaki adam, husumetli olduğu dünürünün damadı ve 3 oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 06:30
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        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

        Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

        DÜNÜRÜNÜN DAMADI VE 3 OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

        AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.

        TESLİM OLDU

        Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi. H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

        Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #ısparta
        #Şarkikaraağaç
        #haberler
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