İsrail basını yazdı: "Trump Netanyahu'yu açık bir dille uyardı"

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının, Tahran yönetimi ile devam eden görüşmeleri olumsuz etkileyeceği endişesiyle İsrail ile İran konusundaki askeri koordinasyonun durdurulması talimatını verdiği iddia edildi.

"AÇIK BİR DİLLE UYARDI"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump'ın yakın zamanda telefonda görüştüğü "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü.

Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden (İran ile) güçlü bir nükleer anlaşmaya varma şansını zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

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'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN DONDURULMASI TALİMATI VERDİ' İDDİASI

ABD Başkanı Trump'ın, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri işbirliğinin dondurulması talimatını verdiği belirtildi.

İsrail'in başta füze savunma sistemleri olmak üzere ABD'nin askeri işbirliğine ciddi ihtiyaç duyduğu kaydedilen haberde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı meselesinde askeri işbirliğinin dondurulmasının İsrail'in tek taraflı bir çatışmaya girişmesini son derece "riskli hale getirdiği" aktarıldı.