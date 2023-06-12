Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsrail'de muhalefet lideri, Netanyahu hakkındaki "yolsuzluk" davasında şahit olarak ifade veriyor

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davasında, şahit olarak ifade verecek.

İsrail'de muhalefet lideri, Netanyahu hakkındaki
AA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Lapid'in ifade vermek için mahkemeye gelişini canlı yayınladı.

KAN'ın haberinde, Lapid'in, Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında aralarında İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan'ın da bulunduğu varlıklı kişilerden 700 bin şekel (180 bin avro) değerinde lüks hediyeler alması sonucunda "dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma" ile suçlandığı "Dosya 1000" davasında önemli bir tanık olduğu belirtildi.

Haberde, o dönemde maliye bakanı olarak görev yapan Lapid'in Milchan ile Netanyahu arasındaki konuyla ilgili iddialar hakkında ifade vereceği kaydedildi.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürütmüş Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütülmesi suçlaması bulunuyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaşıldığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı
DÜNYA Finlandiya'dan NATO ve İsveç açıklaması
İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran-ı Kerim yakma yasağını' kaldırdı
DÜNYA İsveç'te mahkeme, 'Kuran-ı Kerim yakma yasağını' ...
Neden uçağın içindeki yolcular uçağın hızını hissetmez?
DÜNYA Neden uçağın uçuş hızını hissetmiyoruz?
Çocuklarını kurban eden Shuar kabilesi! Ölüme inanmıyorlar savaşçı toplum için...
DÜNYA Kendi kabileleri için çocuklarını kurban eden ...
Genç kadın yapay zeka kullanarak kendisine bir eş yarattı
DÜNYA Yapay zekâ ile evli olan kadının ilginç hikâyesi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti! Berlusconi kimdir ve kaç yaşındaydı? - Son dakika haberleri
DÜNYA Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı'na taziye mesajı
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e taziye telefonu
ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı
DÜNYA ABD'de üst geçit çöktü
6 bin yıldır yan yana yatan Valdaro Aşıkları
DÜNYA 6 bin yıldır yan yana yatan genç aşıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.