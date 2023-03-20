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İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde 11 haftadır süren protestolara ilişkin, "Anarşiye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı

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AA
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleşen kitlesel protesto ve toplumsal tepkiye ilişkin "Anarşiye izin vermeyeceğiz." dedi.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Tartışmalı yargı düzenlemesine karşı 11 haftadır devam eden kitlesel protestolara dair Netanyahu, "Anarşiye izin vermeyeceğiz. Oto yolların kapatılması, askeri görevin reddedilmesi, sokaklarda kan dökülmesi ve kamu figürlerine saldırı çağrıları yapanlar var. Hiç kimsenin şiddet eylemlerine kalkışmasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Netanyahu, Emniyet Teşkilatına çağrıda bulunarak "şiddeti, yol kapatmaları engellemesini ve vatandaşların gündelik hayatının akışına imkan sağlamasını" istedi.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Başbakan Netanyahu, ülkesinde yasama, yürütme, yargı arasındaki dengenin yargı lehine bozulduğunu ifade ederek hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin "samimi, somut ve adil bir tartışma gerçekleştirilmesi" gerektiğini kaydetti.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    İSRAİL'DEKİ TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

     

     
  • İsrail'de protestolar sürüyor! Netanyahu: Anarşiye izin vermeyeceğiz

    Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

     

     

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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