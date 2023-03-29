İsrail'de tansiyon düşmüyor!

"Siyah Bayraklar Hareketi" ile Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılanmasının hızlandırılmasını isteyen "Suç Bakanı Hareketi'nin" (Crime Minister) de aralarında bulunduğu bu gruplar, Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz'ın, "müzakerelere hazır oldukları" yönündeki açıklamalarını eleştirerek, müzakerelerin "hayali" olduğunu savundu.