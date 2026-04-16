        Haberler Dünya İsrail'den Kuneytra kırsalına baskın | Dış Haberler

        İsrail'den Kuneytra kırsalına baskın

        İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalına baskın düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 01:48 Güncelleme:
        Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Asbah köyüne 6 askeri araçla girdikten sonra evlere baskın düzenleyip arama yaptı ve sivilleri korkuttu.

        Ayrıca, İsrail güçleri Kuneytra'da kazı ve genişletme faaliyetlerini sürdürürken sivillere yönelik baskıyı da artırdı.

        Suriye makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Son aylarda İsrail’in Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği ihlallerin arttığı, bu ihlallerin ev baskınları, kontrol noktaları kurulması ve sivillerin alıkonulması gibi uygulamaları içerdiği ifade ediliyor.

        Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

