        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana güneydeki Beyt Yahun, Ayta Şaab, Secid, Burç Rehhal, Hırbıt Silm, Beraşit, Deyr Antar, Yatır, Kefra, Adşit, Kakaiyye ve Sir beldelerini hedef aldı.

        Deyr Antar'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        İsrail topçuları da Buyut Siyad ve Beraşit'i hedef aldı.

        İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı Nakura ve Bayyada beldelerinin çevresinin de İsrail tarafından topçu saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

        Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        Lübnan'da ateşkes olacak mı? İran savaşı Trump için yolun sonu mu? Trump iç cepheyi geri kazanabilir mi? Soykırım tehdidi azil nedeni olur mu? ABD'de İsrail'e tepki kalıcı olur mu? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

