        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:56 Güncelleme:
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden beri Coya, Debbin, Zerariye, Kasimiyye, Haris, Beyt Yahun, Kefr Sir, Ayn Bial ve Şehabiyye beldelerini bombaladı.

        Ayn Bial'daki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail topçuları da Kalila, Mansuri, Hoş, Hiyam ve Ayta Cebel beldelerini hedef aldı.

        Öte yandan Sur kentinde bir motosiklete düzenlenen hava saldırısında 1 kişi ağır yaralandı.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        REKLAM

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

        Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri: Ortaokulda silahlı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz, 1.67 milyar euro'luk imza

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SALDIRIKahramanmaraş'ta, bir ortaokulda 8. sınıf öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırıyı ger...
