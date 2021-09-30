Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı bir terördür

İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid, Yahudi yerleşimcilerin dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmasına tepki göstererek, saldırıyı "terör" şeklinde nitelendirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı bir terördür
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilere "terör" suçlaması
0:00 / 0:00
AA

Lapid, Twitter hesabından Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Lapid, "Bu şiddet olayı korkunç ve terördür. Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimciler, dün Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı. AA'nın haberine göre; bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere'yle görüşecek
DÜNYA Güney Afrika'dan İngiltere'yle seyahat kısıtlaması ...
Lübnan hükümeti, günlük elektrik hizmetini 8 saate çıkarmayı planlıyor
DÜNYA Lübnan'da günlük elektrik hizmeti 8 saate çıkacak
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan, Suudi Arabistan'ın kendini savunmasına destek mesajı
DÜNYA ABD'den Suudi Arabistan'a 'tam destek'
ABD Ülkü Ocakları Başkanı Yiğiter: Ülkücüleri hedef alan maddenin arkasında FETÖ var
DÜNYA ABD Ülkü Ocakları Başkanı'ndan tepki
Çin, AUKUS anlaşmasının nükleer silahlanmayı artırabileceği uyarısında bulundu
DÜNYA Çin'den AUKUS anlaşması yorumu
ABD'li general, Taliban'ın çekilme tamamlanana kadar ABD'nin Kabili korumasını teklif ettiğini söyledi
DÜNYA ABD'de Afganistan krizi devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında antikor diyaloğu dikkat çekti
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e: Bu miktar çok ...
Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesi yasaklandı
DÜNYA Hong Kong'da kişisel bilgilerin ifşa edilmesine yasak
Cezayir, vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırd
DÜNYA Cezayir ve Fransa arasında diplomatik gerilim
ABD ve Katar'dan Hizbullah'ın finansal ağını hedef alan yaptırım
DÜNYA ABD ve Katar'dan Hizbullah'ın finansal ağına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.