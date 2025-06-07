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        Haberler Dünya "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da" | Dış Haberler

        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"

        İran devlet televizyonu, İsrail'e ait önemli miktarda nükleer tesis bilgisinin İran istihbaratının elinde olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:24
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        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
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        İran, İsrail'in nükleer projeleri ve tesislerine ilişkin binlerce belge de dahil olmak üzere İsrail'e ait önemli miktarda gizli veriyi ele geçirdiğini öne sürdü.

        İran devlet televizyonu, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran istihbaratının nükleer planlar ve tesisler de dahil olmak üzere İsrail'e ait önemli miktarda "stratejik ve hassas" bilgiyi ele geçirdiğini iddia etti.

        Haberde, söz konusu operasyonun bir süre önce gerçekleştirildiği ancak malzemelerin büyük hacmi ve bunların güvenli bir şekilde İran'a aktarılmasının sağlanması gerekliliği nedeniyle bilgi verilmesinin geciktiği aktarıldı.

        Belgelerin incelenmekte olduğu ve kamuoyuna bilgilendirileceği ifade edildi.

        *Fotoğraf AA, temsilidir

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