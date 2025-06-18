Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İsrail-İran çatışmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        İsrail-İran çatışmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran'la çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 06:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 06:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail-İran çatışmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen kararda, TBMM tarafından, İsrail'in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğinin hassasiyetle takip ettiği belirtildi.

        Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran'a yapılan saldırıların, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam etmektedir. İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir. Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı, uluslararası işbirliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkar bir adımdır. İşgalci İsrail'in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir."

        REKLAM

        Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'de süregelen İsrail saldırılarının, Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin yansımaları olduğuna işaret edilen kararda, bu süreçte TBMM'nin, bölgedeki tüm masum halkların yanında, savaşın ve İsrail katliamlarının karşısında olduğu vurgulandı. Kararda, şunlar kaydedildi:

        "Kuşkusuz, Netanyahu ve bazı hükümet üyeleri hakkında hem ülkesinde hem de uluslararası yargı organlarında devam eden hukuki süreçler, bu yönetimi soykırımcı olarak tescil edecektir. İsrail'in bu saldırganlığı ve uyguladığı devlet terörü İsrail'i ve ona destek veren emperyalist güçleri halklar nezdinde çoktan mahkum etmiştir.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri, uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz.

        Bilinmesini isteriz ki barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, uluslararası toplumdan da İsrail'in durdurulması için kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemesini bekliyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM kararı
        #Resmi Gazete
        #Son dakika haberler
        #İsrail-İran çatışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası
        İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası
        İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırıları
        İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırıları
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!