        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 4 ölü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıların duracağını" açıklamasına rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Mervaniyye kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 03:23 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump'ın, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı.

        AA'nın Lübnan haber ajansı NNA'ya dayandırdığı göre, El-Mervaniyye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

        İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

        İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü. Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

