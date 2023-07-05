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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne gece boyu hava saldırısı düzenledi. Diğer yandan İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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AA

  • İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya ve Gazze kentlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. İsrail ordusu saldırının görüntülerini yayınladı.
  • İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    İSRAİL CENİN'DE BİR İSRAİL ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

    İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda yürütülen kuşatmanın sonlandırıldığı sıralarda vurularak yaralandığı belirtildi.

     

     

     

     
  • İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    İSRAİL'İN CENİN SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

    İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'deki saldırıları, Hayfa ve Tel Aviv şehirlerinde protesto edildi. 

     

     

     
  • İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail güçlerinin Cenin'deki saldırılarına karşı "İşgal Karşıtı Blok" adlı sol görüşlü bir grup tarafından gösteri düzenledi.
  • İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    İSRAİL CENİN KENTİNE BASKIN DÜZENLEDİ

    İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

     

    İsrail güçlerinin Cenin'de 2 gündür düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

     

     
  • İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

    Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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