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        Haberler Dünya İsrail polisi, Netanyahu'nun konutu yakınında 12 protestocuyu gözaltına aldı | Dış Haberler

        İsrail polisi, Netanyahu'nun konutu yakınında 12 protestocuyu gözaltına aldı

        İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı Netanyahu'nun konutu yakınında gösteri düzenleyenlerden 12 kişinin gözaltına aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:45
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        İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te Netanyahu'nun konutu yakınında düzenlenen gösteriler sırasında olaylar çıktığı ve kamu düzenini bozma, vatandaşı ve polis memurlarını tehdit ve darp etme suçlamasıyla göstericilerden 12'sinin gözaltına alındığı belirtildi.

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        Göstericilerin yol ortasında ateş yaktığı ve bunun diğer protestocular için tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, polislerin yangını kontrol altına almak ve yaralanmaları önlemek için yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği ifade edildi.

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        Polis ile göstericiler arasında olaylar çıktığı aktarılan açıklamada, polisin kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandığı bildirildi.

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        Açıklamada, bir polis ve bir vatandaşın bazı protestocuların saldırısına uğradığı belirtildi.

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        İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırdı

        İsrail'de siyasi kriz yaşanırken Netanyahu hükümeti, 18 Mart'ta Hamas ile ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenledi.

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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edileceği ifade edildi.

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        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

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        İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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        Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

        İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısının ardından devletin zirvesinde karşılıklı suçlamalarla gerek istifa etmek zorunda kalarak gerekse görevden alınarak koltuğuna veda edecek 7. isim iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar oldu.

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        Netanyahu, 16 Mart'ta yayımladığı video mesajında, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı bir görüşmeye çağırarak, çarşamba düzenlenecek kabine oturumunda görevden alınmasının oylanacağını bildirmişti.

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        Görevden alma kararını, Bar'a güvensizliğiyle gerekçelendiren Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savunmuştu.

        İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağına dikkati çekmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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