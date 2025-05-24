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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in ablukası sonucu Gazze'de 4 yaşındaki bir çocuk açlıktan öldü | Dış Haberler

        İsrail'in ablukası sonucu Gazze'de 4 yaşındaki bir çocuk açlıktan öldü

        İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:43
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        Abluka bir çocuğu açlıktan öldürdü
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü." dedi.

        Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.

        "Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

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