        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli yetkili: İran'da rejim değişikliği gerçekçi hedef değil | Dış Haberler

        İsrailli yetkili: İran'da rejim değişikliği gerçekçi hedef değil

        İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin halihazırdaki savaşın hedefi olarak ilan ettiği "İran'da rejim değişikliği"nin gerçekçi olmadığını kabullendiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 06:02
        "İran'da rejim değişikliği gerçekçi hedef değil"
        Adını açıklamak istemeyen İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi, İsrail'in Kanal-12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların hedeflerine değindi.

        İsrail'in mevcut savaşın hedefi olarak ilan ettiği İran'da rejim değişikliğinin gerçekçi olmadığını kabul ettiğini dile getiren yetkili, ABD-İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ancak "İran'ın altyapısını yok etme ve rejimi zayıflatmanın daha gerçekçi" olabileceğini söyledi.

        İsrail'in Kanal-13 televizyonu haberinde de "İsrailli yetkililer, şu anda İran rejiminin yıkılacağının garantisinin olmadığını kabul ediyor." ifadeleri yer aldı.

        Haberde, Tel Aviv'deki siyasi çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın sonuna yaklaştığına dair hiçbir işaret gelmediğini iddia ettikleri ifade edildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok kez İran halkının rejime karşı sokağa inmesi yönünde çağrılar yapmış ancak İran'da bir karşılık bulmamıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD İSRAİL İRAN SAVAŞI
        #haberler
