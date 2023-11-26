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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi

        İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi

        İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:01
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        Bugün 13 İsrailli esir serbest bırakılacak
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        Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.

        İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.

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        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.

        Serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail tarafına ulaştığı aktarılan açıklamada, kaç İsraillinin serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

        Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

        Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

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        #israil
        #Hamas
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