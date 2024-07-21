İsrailliler esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, burada yaptığı konuşmasında, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi'ne konuşma yapmak üzere gitmesini eleştirdi.

Lapid, "Eğer Amerikan Kongresine esir takası anlaşmasını müjdelemeye gitmiyorsan, gitme. Katar'a git, Kahire'ye git, beyaz duman çıkana, bir anlaşma olana kadar ofisinde kal. Washington'a yine şov yapmak için gitme." ifadesini kullandı.