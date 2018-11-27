İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30’u, kanunda belirlenen çeşitli amaçlar için harcanabiliyor.
Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 50’ye kadar artırabiliyor. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran yüzde 50’ye yükseltildi.
HARCAMALAR 2.3 MİLYAR LİRA ARTACAK
2017 yılında toplanan prim gelirleri 11 milyar 666 milyon liraydı. Kanunda belirtilen amaçlar için fondan yapılabilecek harcama, 2018 yılı için 3.5 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Oran yüzde 50’ye çıkartılınca, harcanabilecek tutar, 2.3 milyar artarak 5 milyar 833 milyon liraya çıktı.
2019 yılında yapılacak harcamalar ise 2018 yılında elde edilecek prim gelirlerine göre belirlenecek. Bu yılki prim gelirlerinin 14 milyar lira düzeyinde olması bekleniyor. Bu durumda fondan yapılabilecek harcama tutarı 4.2 milyar lira yerine 7 milyar liraya kadar çıkabilecek.
İşsizlik fonundan işsizlik maaşı dışında çeşitli adlar altında harcamalar yapılıyor. Örneğin işverenlere yönelik bazı teşvikler fondan karşılanıyor. Aktif işgücü programları ile teşviklere yönelik harcamalar için sınırlama bulunmuyor.
Söz konusu oranın artması, teşvik ve aktif işgücü programlarının dışında kalan işbaşında eğitim programları ile işsizlere mesleki eğitim kazandırmaya yönelik kurslar ve diğer bazı kalemler için daha fazla harcama yapılabilmesine olanak sağlayacak.
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