İşşsizlik maaşı ödemeleri 2026: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödemeleri erken mi yatacak? Bakan Işıkhan'dan işsizlik maaşı açıklaması
İşsizlik maaşı ödemelerinin 2026 yılında ne zaman hesaplara yatırılacağı ve ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödemeleri erken mi yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamayla ödeme takvimine ilişkin önemli bir değişikliği duyurdu. Buna göre, normalde 5 Haziran’da yapılması planlanan İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde 26 Mayıs tarihine çekilerek vatandaşların hesaplarına yatırılacak.
Aynı tarihte Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemeleri de gerçekleştirilecek. Bakan Işıkhan, sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemelerinin doğrudan bankalar aracılığıyla yapılacağını, hesap bilgisi bulunmayanların ödemelerinin ise PTT üzerinden ulaştırılacağını belirtti.