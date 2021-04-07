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IST Bilişim'de üst düzey atama

İstanbul Havalimanı için havacılık sistemleri tasarımı ve uygulanması amacıyla 2018 yılında kurulan IST Bilişim’de üst düzey bir atama gerçekleşerek Genel Müdürlük görevine İbrahim Uğur getirildi.

IST Bilişim'de üst düzey atama
HABERTURK.COM

İstanbul Havalimanı için havacılık sistemleri tasarımı ve uygulanması amacıyla 2018 yılında kurulan IST Bilişim’de üst düzey bir atama gerçekleşerek Genel Müdürlük görevine İbrahim Uğur getirildi.

IST Bilişim A.Ş. Genel Müdürülüğü’ne atanan İbrahim Uğur, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1994 yılında kariyerine BELBİM Anonim Şirketinde başlayan Uğur, 2000-2013 yılları arasında INNOVA’da üst yönetim pozisyonlarında görev yaptı. 2014 yılına kadar Albaraka Türk’te görev yapan Uğur, ardından Türk Hava Yolları’nda Ticari Çözümler Başkan Yardımcılığı ve Stratejik Projeler Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Son olarak Turkcell’de ise Bilgi Teknolojileri Direktörü görevini üstlendi.

İbrahim Uğur aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB),Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG) yürütme kurulu üyeliği yapmakta.

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