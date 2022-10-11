'ISTAC Avrupa'nın en büyüklerinden oldu'

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İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) 'Avukatın Tahkimden Beklentileri' konulu bir seminer düzenledi.

Seminerin açılışında konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, “Tahkimin en önemli hedef kitlesi olan avukatların ve Türkiye Barolar Birliği’nin desteğini almak bizim için son derece kıymetli” dedi.

Tahkim kurumunu en çok avukatların kullandığını kaydeden Akıncı, "İstanbul Tahkim Merkezi nispeten yeni bir merkez olmasına rağmen çok kısa süre içerisinde önemli mesafe kaydetti. Aslında biz İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak kurulmuştuk ama finans merkezi henüz fiilen faaliyete geçemedi. İstanbul Tahkim Merkezi halihazırda Londra, Paris, İsviçre’deki enstitüleri bir tarafa bırakacak olursak hem dava sayısı hem miktarı itibarıyla Avrupa’da en önemli en büyük tahkim merkezlerinden biri haline geldi. Ama biz sadece uluslararası tahkimi düşünmüyoruz, iç uyuşmazlıklarda da tahkimin etkin bir şekilde kullanılmasını arzuluyoruz" diye konuştu.

'TAHKİM SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DE İYİ UYGULANMASI MÜMKÜN'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan da, seminerin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’de tahkimin gelişmesi açısından ISTAC’ın önemine dikkat çekti.

Sağkan, "Tahkim sisteminin Türkiye’de yerleşmesi, iyi uygulanması avukatların bu alanı benimsemesi ve içselleştirmesiyle mümkün" dedi.

Sağkan, Türkiye’de yargı alanındaki sorunlara da değinerek, "Baktığımızda ilk aklımıza gelenler, mahkemelerde karar alma süreçlerinin uzunluğu ve özellikle son dönemde ilk derece mahkemelerin verdiği kararların yetersizliği. Eğer Türkiye’de yargılamanın hızlanmasını istiyorsak avukatlık kanununun ikinci maddesini gerçekten avukata bir yetki ve sorumluluk olarak düzenlemek gerekir. Kişisel verilerin korunması kanunu sebebiyle bir nüfus kaydını dahi alamadığımız bir düzlemde avukatlık kanununun ikinci maddesinin işlerliğinden kimse bahsedemez. Sonuç olarak tahkim sisteminin de Türkiye’de yerleşmesi, iyi uygulanması avukatların bu alanı benimsemesi ve içselleştirmesiyle mümkündür" diye konuştu.

'TEK OLURSAK DAHA GÜÇLÜ OLURUZ'

ISTAC Başkanı Ziya Akıncı da, semirerin devamında yaptığı konuşmada, Türkiye’de çok fazla tahkim merkezinin kurulduğunu ve onlarca tahkim merkezi olmasının olumsuz etkisine dikkat çekti.

Akıncı, "Borsa İstanbul örneğini verirsek, Türkiye’nin her yerinde çok sayıda borsa kurulduğunu düşünün, böyle bir şey olabilir mi? Tahkime de bu açıdan bakmak lazım. Bu konuda İsviçre örneği önemlidir, İsviçre’de tüm kantonlardaki tahkim merkezleri kapatıldı, tek tahkim merkezine dönüştürülerek güçlü bir yapı oluştu. Dubai de bütün tahkim merkezlerini kapattı, tek merkez haline getirdi ve önemli mesafe aldı. Bu örneklerde dağınık bir yapı yerine, tek olursak daha güçlü oluruz anlayışının etkili olduğunu görüyoruz” dedi.