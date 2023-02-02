Soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlarken pek çok ilde kar yağışı görülmeye başlandı. İstanbul'un da çeşitli illerinde görülen kar yağışının ne zaman yoğunlaşacağı ve hangi günler yağacağı merak konusu oldu. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'a kar beklendiğini ifade eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak. Bu kar kalınlığı kaç saatte oluşacak bu önemli. Bu kar 3 saatte yağarsa çok daha fazla kişi etkilenecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak. Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak." ifadelerini kullandı. İşte, yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'a ne zaman gelecek, sorusuna Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yanıt verdi. İşte Öztel'in İstanbulluların kar beklentisine ilişkin söyledikleri...