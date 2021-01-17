İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? Merak konusu oldu. Cumartesi akşamı İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar Meteoroloji Gene Müdürlüğü ve İstanbul Valisi'nden geldi.

İSTANBUL'A AKR NE ZAMANA KADAR YAĞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da meydana gelen kar yağışının bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI

Hava durumu son dakika raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili yeni uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kar yağışına döneceği, bu gece ve yarın kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Denildi.