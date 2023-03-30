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Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul kar yağışı son dakika haberleri, 29 Mart günü İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından takip edilmeye başlandı. İstanbul 5 günlük hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İşte, İstanbul hava durumu raporu...

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  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

    İstanbul hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Pek çok ilde ve Megakent istanbul'da sıcaklıklar Salı gününden itibaren düşmeye başladı. Batı kesimler yer yer sağanak, şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkisi altına girecek. Meteoroloji tarafından yapılan 'kuvvetli yağış', 'kuvvetli rüzgar' ve 'karla karışık yağmur' uyarılarının ardından gözler İstanbul hava durumu raporuna çevrildi. İşte, MGM hava durumu raporu ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere? sorusunun yanıtı...
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

    İSTANBUL'A KAR YAĞDI!

    Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

    ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Ege'nin doğusunun, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçmesi; yağışların Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusundaki yağışların ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre 30 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
  • Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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