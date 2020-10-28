Bugün Muharrem ayının ilk günü ve ilk oruç bugün tutuldu. Oruç tutan kişiler İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? Sorularının yanıtını arıyorlar. Akşam ezanının okunması ile beraber iftar yapılacak. İşte 28 Ekim akşam ezanı saatleri
İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|05:58
|07:23
|12:53
|15:44
|18:12
|19:33
|29 Ekim 2020 Perşembe
|05:59
|07:25
|12:53
|15:43
|18:11
|19:31
|30 Ekim 2020 Cuma
|06:00
|07:26
|12:53
|15:42
|18:10
|19:30
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|06:01
|07:27
|12:53
|15:41
|18:09
|19:29
|01 Kasım 2020 Pazar
|06:02
|07:28
|12:53
|15:40
|18:07
|19:28
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|06:03
|07:29
|12:53
|15:39
|18:06
|19:27
|03 Kasım 2020 Salı
|06:04
|07:30
|12:53
|15:38
|18:05
|19:26
ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|05:42
|07:06
|12:37
|15:31
|17:59
|19:17
|29 Ekim 2020 Perşembe
|05:43
|07:07
|12:37
|15:30
|17:57
|19:16
|30 Ekim 2020 Cuma
|05:44
|07:08
|12:37
|15:29
|17:56
|19:15
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|05:45
|07:10
|12:37
|15:28
|17:55
|19:14
|01 Kasım 2020 Pazar
|05:46
|07:11
|12:37
|15:27
|17:54
|19:13
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|05:47
|07:12
|12:37
|15:26
|17:53
|19:12
|03 Kasım 2020 Salı
|05:48
|07:13
|12:37
|15:25
|17:51
|19:11
İZMİR AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|06:05
|07:27
|13:00
|15:56
|18:24
|19:41
|29 Ekim 2020 Perşembe
|06:06
|07:28
|13:00
|15:55
|18:23
|19:40
|30 Ekim 2020 Cuma
|06:07
|07:29
|13:00
|15:55
|18:21
|19:39
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|06:07
|07:30
|13:00
|15:54
|18:20
|19:38
|01 Kasım 2020 Pazar
|06:08
|07:31
|13:00
|15:53
|18:19
|19:37
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|06:09
|07:32
|13:00
|15:52
|18:18
|19:36
|03 Kasım 2020 Salı
|06:10
|07:33
|13:00
|15:51
|18:17
|19:35
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