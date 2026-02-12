İstanbul baraj doluluk oranı 12 Şubat 2026: İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışın ardından barajlardaki doluluk oranları arttı. İSKİ güncel verileri duyurdu. İşte, 12 Şubat barajlardaki son durum
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyurulmaya devam ediyor. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
12 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 12 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 37,08 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %52,9
Darlık Barajı: %56,52
Elmalı Barajı: %93,46
Terkos Barajı: %23,63
Alibey Barajı: %32,49
Büyükçekmece Barajı: %26,87
Sazlıdere Barajı: %23,62
Istrancalar: %74,1
Kazandere: %14,88
Pabuçdere: %12,84