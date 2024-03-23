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        Haberler Gündem İstanbul barajlarında son durum: 23 Mart İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı

        İstanbul barajlarında son durum: 23 Mart İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı

        İstanbul'da yağışlı geçen günlerin ardından baraj doluluk oranları büyük ilgiyle takip ediliyor. Megakent kurak dönemi geride bırakarak baraj doluluk oranlarında geçtiğimiz aylara göre yükseliş yaşamaya başladı. İşte, İSKİ verileriyle 23 Mart Cumartesi İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:24
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        İstanbul'da yer alan 10 barajın doluluk oranları her gün güncel olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. Geçen aylarda kırmızı alarma geçen baraj seviyeleri yağışlı geçen haftaların ardından yükselişe geçti. İşte detaylar...

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        23 MART İSKİ VERİLERİYLE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ, dün (22 Mart) için barajların yüzde 79.72 seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bugünkü verilere göre ise baraj doluluk oranı yüzde 80.03 seviyesine yükseldi.

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        İSTANBUL'DA BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da yer alan 10 barajın ayrı ayrı doluluk oranları ise şu şekilde:

        Alibey: 70.49

        Büyükçekmece: 75.84

        Darlık: 86.35

        Elmalı: 89.54

        Israncalar: 65.45

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        Kazandere: 75.91

        Pabuçdere: 74.67

        Sazlıdere: 59.35

        Terkos: 82.46

        Ömerli: 88.95

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