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İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'ın Beyoğlu ilçesinde bir kişi kaldırımda ölü bulundu. Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddeden geçen vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz halde yatan kişiyi görünce, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 35 yaşlarında olduğu ve vücudunda darp ya da yaralanma izinin olmadığı belirlendi

21.10.2018 - 11:43 | Güncelleme: DHA

Olay saat 06.00 sıralarında Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde caddeden geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. DHA'nın haberine göre, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşlarında olduğu üzerinde herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 

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