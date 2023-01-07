İstanbul Boğazı'nda yine o manzara!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy, Kuleli Askeri Lisesi ve Vaniköy semti, yıllardır İstanbulluların hafızalarında kanalizasyon ve atık suların Boğaz'a döküldüğü yerler olarak kaldı. Boğaz'ın yaklaşık 4 kilometrelik bu sahil bandında kirlilik ve kötü, çevre halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri de rahatsız etti.

Söz konusu sahil şeridi Boğaz'ın en gözde yerlerinden. Yıllarca süren bu kötü koku ve çirkinliğin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden bu durum, geçen yıl ağustos ayında hizmete giren İstavroz Atık Su Tüneli son buldu. Tünel ile uzun yıllar Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinin İstavroz Deresi'nden İstanbul Boğazı'na akan atık suları artık Küçüksu atıksu arıtma tesisine iletiliyor.