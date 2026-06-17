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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'ndan dev vinç gemisi geçiyor | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'ndan dev vinç gemisi geçiyor

        Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3'ncü büyük yarı batık vinç gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı'ndan dev vinç gemisi geçiyor
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        Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Bahamalar bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'SAIPEM 7000', saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

        İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik etti. DHA'nın haberine göre, geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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